Ordu'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçe ve mahallelerde aşı çalışmaları sürdürülüyor.

Ekipler, her türlü coğrafi şarta rağmen aşı uygulamalarına devam ediyor.

İkizce ilçesinde hatırlatma dozunu yaptıramayanlar için sağlık ekipleri, karlı yolları aşarak, yüksek yerleşim yerlerine ulaşıyor.

Ekipler, ilçede yaşayan 72 yaşındaki Ferhat Çom ile yürüme zorluğu çeken 75 yaşındaki Gülhanım Tiryaki'nin de evine giderek COVID-19 aşılarını yaptı.

“Araçlarımız yolda kalsada hizmet vereceğiz”

Sağlık ekipleri öncelikle aşı olmayan vatandaşları arayarak neden aşı olmadıklarına dair bilgi alıyor.

İkizce Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ümmüyasir Hansu, “Her ne kadar zorlu coğrafyada olsak bile koronavirüse karşı başlatılan aşı mücadelesine destek vermeliyiz. Araçlarımız yolda kalsa da bazı aksaklıklar yaşasak da hizmete devam ediyoruz” dedi.

