Şırnak ve çevresinde 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap ilçesinde ev ve araçlar kar altında kaldı.

İlçe merkezinde kar kalınlığı, 1 metreyi bulurken, belediye ekipleri de iş makineleriyle caddeleri ve sokakları kardan temizlemek için yoğun mesai yaptı.

Kar altında kalan evlerinin çatılarını temizlemeye çalışanlar, yolda yürümekte bile zorlandı.

Araçlarının üzerlerini temizleyenler, araçları battaniyeyle dona karşı korumaya çalıştı.

Beytüşşebap Kaymakamlığı'na bağlı Öze İdare karla mücadele ekipleri de ilçe merkezindeki yolları açmak için çalışmalara destek veriyor.