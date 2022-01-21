Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğum sırasında felç geçiren inek için seferber oldular
[Fotoğraf: AA]
Rize'nin Pazar ilçesinde doğum sırasında felç geçiren inek, kapalı köy yolu açılarak tedavi edildi.
Rize'nin Pazar İlçesine bağlı Aktaş köyünde Yılmaz Uygur'a ait inek gece yarısı doğum yaptı.
Uygur, inek doğumdan sonra fenalaşınca veterineri aradı.
Veteriner, ineğin felç geçirdiğini söyleyince Uygur, Pazar Belediye Başkanı Ahmet Basa ve diğer yetkililerden yardım istedi.
İl Özel İdare ekiplerine haber verilmesinin üzerine ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki köye veteriner ulaştırılması için çalışma başlatıldı.
Çalışma sonucunda veteriner köye ulaşarak ineğe ilk müdahaleyi yaptı.
Veteriner tarafından iğne vurularak ilaç takviyesi yapılan ineğin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Etiketler: Rize
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