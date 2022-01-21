Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 08:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Keşan'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Keşan'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ş.Ö. idaresindeki 59 LH 093 plakalı kamyon Dörtyol kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.
Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Trafik akışını bir süre engelleyen kamyon olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.
Etiketler: Edirne Trafik Kazası
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