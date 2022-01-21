Malatya’nın Akçadağ ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından bir büyükbaş besi çiftliğinde çökme meydana geldi. Hayvanların son anda kurtarıldığı işletmede zararın büyük olduğu belirtildi.

Edilen bilgilere göre Akçadağ ilçesine bağlı Doğu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yoğun kar yağışı sonrasında aşırı yük binen işletmenin farklı noktalarında çökmeler başladığını gören işletme sahibi Abuzer Yağlı, hızla şekilde işletmede bulunan 10 adet büyükbaş hayvanı bulundukları yerden çıkararak komşularının ahırlarına götürdü.

Hayvanlarını telef olmaktan son anda kurtaran işletme sahibi Yağlı çökme kaynaklı zararlarının büyük olduğunu kaydederek yetkililerden yardım istedi.