Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 07:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mardin'de kar, sebze halinin çatısını çökertti
[Fotoğraf:AA ARŞİV]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle sebze halinin çatısı çöktü.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle sebze halinin çatısı çöktü.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kar nedeniyle çatısı çöken sebze hali boşaltıldı. Yeni bir çökmenin meydana gelmemesi için çalışmalar başlatıldı, tedbirler alındı.
Etiketler: Mardin Meteoroloji Fırtına
Sıradaki Haber
Denizli'de yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz