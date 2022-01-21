Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 06:54Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Yozgat'ta uyuşturucu kullanıcısı sahte parayla yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde kullandığı ve bulundurduğu iddiasıyla gözaltına alına şüphelinin üzerinde sahte basılmış 100 liralık 105 banknot ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent beldesinde uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma iddiasıyla Y.G'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin üzerinde 105 adet sahte 100 liralık banknot bulundu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelinin tehdit, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, satın almak ve bulundurmak suçlarından 5 kaydı bulunduğu belirtildi.
Etiketler: Yozgat Uyuşturucu Jandarma Genel Komutanlığı Sahte Para
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