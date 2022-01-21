Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 06:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'teki tarihi eser operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te çok sayıda sikke ve bir mozaiğin ele geçirildiği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle takibe alınan 9 kişinin bulunduğu araçlarda yapılan aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 1701 sikke ve üzerinde mitolojik figürlerin yer aldığı 1 mozaik ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Bilecik Tarihi Eser Kültürel Miras Hırsızlık
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