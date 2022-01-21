Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 06:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de yakıt tankerinin çarptığı kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Gümüşhane'de yakıt tankerinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Kırıklı köyünde, H.K. yönetimindeki 24 EU 248 plakalı yakıt tankeri, yolun karşısına geçmeye çalışan U.T.A'ya (65) çarptı.
Kazada ağır yaralanan U.T.A, ambulansla sevk edildiği Gümüşhane Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Etiketler: Gümüşhane Trafik Kazası
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