Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 06:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kar nedeniyle kapanan Bingöl-Diyarbakır kara yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: AA]
Kar ve tipi nedeniyle kapanan Bingöl-Diyarbakır kara yolunda ulaşım sağlanmaya başladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün kapanan yolda ekipler, kar küreme aracıyla yol genişletme çalışması gerçekleştirdi.
Çalışmalar sonucu Bingöl-Diyarbakır kara yolu araç trafiğine açıldı.
Ekiplerin bölgede yol tuzlama ve genişletme çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Ulaşım
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