Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 06:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır’da yoğun kar sonrası ilk uçuş 16.15’te hedefleniyor
[Fotoğraf: İHA]
Diyarbakır’da, son 49 yılın en yoğun kar yağışı yağması sebebiyle havalimanında iptal edilen uçuşlar, bugün ilk uçuş 16.15’te olması hedefleniyor.
Diyarbakır’da, son 49 yılın en yoğun kar yağışı yağması sebebiyle havalimanında iptal edilen uçuşlar, bugün ilk uçuş 16.15’te olması hedefleniyor.
Yoğun kar yağışının ardından Diyarbakır havalimanında yapılan çalışmalar sonucu ilk uçak bugün 15.30’da teker koyacağı, ilk kalkışın da 16.15’te olması hedeflendiği bildirildi.
Etiketler: Diyarbakır Kar Yağışı Hava Yolu
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