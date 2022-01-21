Kar yağışıyla cadde ve sokakların beyaza büründüğü kent merkezinde görüş mesafesi düşerken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yoğun kardan dolayı eğitime ara verilen kentte, belediye ekipleri de mahalle ve sokaklarda çalışma yürütüyor.

Yağışın sürdüğü ve kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı köy yollarında da İl Özel İdaresi 43 personel ve 37 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.

Merkeze bağlı Konursu köyü yakınlarında aracıyla karda mahsur kalan bir kişi de İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Öte yandan kar ve tipi nedeniyle Bayburt-Erzurum arasındaki Kop Dağı Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyen geçitte Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştiriyor.