Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 07:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Denizli'de sürücüsü henüz belirlenemeyen otobüs, Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda aynı istikametteki tıra çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle otobüsteki yolculardan çoğu yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Denizli Trafik Kazası
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