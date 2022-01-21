Artvin-Şavşat yolunun 24-25. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Manisa-Turgutlu yolunun 1-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31, Akseki-Manavgat yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nde onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolun iki istikameti de trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
TAG Otoyolu'nun 0-6. kilometrelerindeki Yılankale-Ceyhan Yumurtalık kavşaklarında yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerinde (Havza tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Samsun-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Artvin-Şavşat yolunun 24-25. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 12. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.???????