Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 08:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'nin Keşan ilçesinde marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Zaferiye Mahallesi'ndeki bir marketten 19 şişe içki çaldıkları, işyeri sahibinin şikayeti üzerine güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu belirlenen zanlılar gözaltına alındı.
Hırsızlık suçlarından dosyaları bulunan E.E. ve C.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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