Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 11:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otomobilin üzerine aydınlatma direği düştü
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'de seyir halindeki otomobilin üzerine aydınlatma direği devrildi. Otomobil sürücüsü, şans eseri yara almadan kurtuldu.
Mersin'in Akdeniz ilçesi'nde hareket halinde olan Mustafa Ciğer yönetimindeki otomobilin üzerine, aydınlatma direği düştü.
Ön camdan içeri giren direğin bir bölümü, direksiyon kısmına saplandı.
Şans eseri yara almadan kurtulan Ciğer, otomobilini durdurup dışarı çıkarken bir süre olayın şokunu atlatamadı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Aydınlatma direği gelen ekipler tarafından kaldırıldı.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
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