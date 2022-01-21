Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 13:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA ]
Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, örgütün "keskin nişancısı" olduğu öne sürülen Irak uyruklu zanlı tutuklandı.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda Iraklı şüpheli M.İ.Y.S. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.
M.İ.Y.S'nin örgütte keskin nişancı olduğu belirtildi.
Etiketler: DEAŞ Irak Terör Örgütü Terörle Mücadele
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