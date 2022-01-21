Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen E.K., çay ocağında oturduğu sırada yanına gelen F.A.'yı henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla yaralayıp kaçtı.

Bacağından yaralanan F.A., çevredekilerin yardımıyla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan sonra suç aletiyle kaçan E.K.'yi yakalamak için polis çalışma başlattı.

Evinin önünde polisleri gören E.K., kapıyı açmadı ve evini yakmakla tehdit etti. Bir süre sonra evi ateşe veren E.K. dumanlar içinde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Dumandan etkilenen zanlı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.