Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında "FETÖ üyeliği" suçundan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.M. ile 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan H.M'nin kentte olduğunu belirledi.

Hücre evinde saklandığı tespit edilen 2 hükümlü, operasyonla yakalandı.

Evde dijital materyaller ile çok miktarda döviz ve altın ele geçirildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.