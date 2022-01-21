Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 FETÖ hükümlüsü hücre evinde yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Osmaniye'de, Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında "FETÖ üyeliği" suçundan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.M. ile 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan H.M'nin kentte olduğunu belirledi.
Hücre evinde saklandığı tespit edilen 2 hükümlü, operasyonla yakalandı.
Evde dijital materyaller ile çok miktarda döviz ve altın ele geçirildi.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: FETÖ Osmaniye Terör Örgütü
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