Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 09:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Balıkesir'de 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Balıkesir Ayvalık'ta Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 27 düzensiz göçmeni kurtardı.
Etiketler: Balıkesir Düzensiz Göçmenler
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