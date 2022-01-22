Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 10:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de 224 şişe kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 224 şişe içki ele geçirildi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Talatpaşa Mahallesi'ndeki bir depoya baskın düzenledi.
Aramalarda, kaçak olduğu değerlendirilen 224 şişe içki ele geçirildi.
Şüpheli H.E. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Edirne Kaçak İçki
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