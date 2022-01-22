Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ile mücadele edilen ve kapanan yolların son durumu paylaşıldı.

[Karla mücadele edilen yollardaki son durum]

Karla mücadelenin aralıksız sürdüğü belirtilen açıklamada, bugün saat 09.00 itibarıyla güncel şu bilgiler paylaşıldı;

"Ankara-İstanbul Otoyolu Bolu Dağı Geçişi Kaynaşlı ve Elmalık'tan TIR geçişleri kontrollü olarak verilmeye başlanmıştır. Diğer araçlar için ulaşım her iki yönde sağlanmaktadır. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda ulaşım her iki yönde sağlanmaktadır. Gevaş-Gürpınar Yolu ulaşıma açılmıştır."

Hangi yollar ulaşıma kapalı?

"Konya Seydişehir – Antalya Akseki arası TIR geçişlerine geçici olarak kapatılmıştır. Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır. İdil-Midyat Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Şırnak-Eruh Yolu ulaşıma kapatılmıştır."