Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da sokakta yaşayan 11 kişi otellere yerleştirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Ordu’da soğuk hava ve kar yağışının etkili olması nedeniyle sokakta yaşayan 11 kişi otellere yerleştirildi.
Ordu Valiliğince soğuk havada sokakta yaşayan 11 kişinin otellere yerleştirildi.
Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dışarıda havanın çok soğuk olduğunu kaydetti.
Geçen yıl olduğu gibi bu sene de anlaştıkları otellerde, kar, yağmur ve soğukta dışarıda kalan vatandaşları misafir ettiklerini belirten Sonel, "Bu gece de 11 vatandaşımız devletimizin şefkatinde" ifadesini kullandı.
Etiketler: Kar Yağışı Ordu
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