Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava Kırşehir’de de etkisini sürdürüyor. Valilik bu kapsamda vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda kentte 27 Ocak 2022 Perşembe gününe kadar yoğun kar yağışı ve buzlanma bekleniyor.

"Zorunlu olamdıkça seyahate çıkmayın"

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarında trafik güvenliği, can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla zorunlu olmadıkça vatandaşların seyahate çıkmamaları istendi.

Seyahate çıkacakların ise güzergâhları hakkında Karayolları Genel Müdürlüğünün ücretsiz “Alo 159” hattından veya resmi internet sitesinden en uygun ve alternatif yolları sorgulayarak yol seçiminde bulunmaları gerektiği vurgulandı.

Öte yandan yol kapanmasını önlemek amacıyla kar yağmaya başladığı andan itibaren araçların trafikte seyretmeleri, emniyet şeritlerini kullanmaları ve bu şeritte park yapmaları engellenerek, uygun alanlarda bekletilmeleri sağlanacak.

Yoğun kar yağışının beklendiği günlerde yola çıkması gereken otomobil, otobüs ve benzeri taşıtların kış şartlarına uygun olması, yakıtlarının dolu olması, araçlarda kış lastiği, zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları faydalı olacaktır.

