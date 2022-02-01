Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 11:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bazı adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve hap, 2 tabanca, 23 fişek ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Eskişehir Narkotik Uyuşturucu
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