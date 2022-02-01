Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 10:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kar ağırlığına dayanamayan balkon çöktü
[Fotoğraf: İHA]
Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde karın ağırlığına dayanamayan balkon çöktü, altında kalan kadın yaralandı.
Yoğun kar yağışından etkilenen bölgede, balkonda kar birikmesiyle ağırlık oluştu. Daha fazla kar ağırlığına dayanamayan balkon bir anda çöktü.
Bu sırada balkonun altında olan kadın beton yığınlarının altında kaldı.
Bölgeye jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildi.
Kendi imkanlarıyla kurtulmayı başaran kadına yapılan ilk müdahalenin ardından ayağında kırık olabileceği tespit edildi. Sağlık ekipleri kadını hastaneye götürdü.
Çaybaşı Kaymakamı Furkan Çakır ve Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz balkonu çöken evde incelemelerde bulundu.
Etiketler: Kar Yağışı Ordu
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