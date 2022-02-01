Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 10:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana’da bin 485 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Adana’da düzenlenen operasyon kapsamında bin 485 litre sahte içki ile 250 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında kentte farklı adreslere baskın yaptı.
Adreslerdeki aramalarda, 250 şişe gümrük kaçağı içki ile bin 485 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Adana Kaçakçılık Sahte İçki
Sıradaki Haber
Ahırları çöken besicilere yem desteği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz