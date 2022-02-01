Son 50 yılın en yoğun kar yağışının görüldüğü kentte yaşam olumsuz etkilendi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ahırları çöken çiftçilerden bazıları hayvanlarını kaybederken bazılarının yemleri telef oldu.

Gaziantep Belediyesi, mağduriyetin giderilmesi için ahırları çöken çiftçilere 1 aylık yem desteği sunacak.

Olumsuzlukların ortadan kaldırılması için çalıştıklarını aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şunları kaydetti:

"Yem desteği kararımızın çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Rabb'im bir daha bu zorlukları göstermesin. Ama biz yolun başında kimsesizlerin kimi olduğumuzu söyledik. Biz sessiz yığınların sesiyiz. Biz halka hizmet anlayışını Hakk'a hizmet anlayışıyla götüren bir anlayışın mensuplarıyız. Yerel yönetimler olarak da çiftçimiz ve esnafımızla kader birliği yaptık. 'İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta bir beraber olacağız.' dedik. Bu verdiğimiz acil yem desteğiyle bu konuda zarar gören çiftçilerimize yardım eli uzatıyoruz."