Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon Üniversitesi'ne 50 personel alınacak
[Fotoğraf: Arşiv]
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden ayrılarak, Akçaabat ilçesinde kurulan Trabzon Üniversitesi'ne 50 sözleşmeli personel alınacak.
Üniversiteye, 22 temizlik görevlisi, 12 koruma ve güvenlik görevlisi, 8 büro personeli, 3 ısıtma işinde çalışacak destek personeli, 2 tekniker, birer de mühendis, programcı ve kütüphaneci alınacak.
Belirtilen unvanlarda, yazılı veya sözlü mülakat yapılmaksızın, Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu sınavı (P94), Ön lisans 2020 KPSS (B) grubu sınavı (P93), Lisans 2020 KPSS (B) grubu sınavı (P3) ile puan türü esas alınarak sıralamayla alım yapılacak.
4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin başvurular, 14 Şubat'a kadar Trabzon Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına yapılabilecek.
Etiketler: Kamu Personel KPSS Trabzon
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