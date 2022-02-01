Şap aşılaması, Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği gereğince yetiştiricilerin buzağı destelemesinden yaralanabilmesi ve mağdur olmamaları için aranan şartlardan biri olması dolayısıyla ayrı bir önem taşıyor.

Kırklareli'nde aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında ilk etapta 10 bin 42 işletmede bulunan 155 bin 700 küçükbaş hayvanın aşılaması yapıldı.

Şap aşılamaları kapsamında veteriner hekimler tarafından hayvanların sağlık durumları da kontrol edildi. Kentin tüm hastalıklardan arınması için çalışmalar devam ediyor.