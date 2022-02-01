Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kumar oynayan 108 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Bornova ilçesinde bir dernek binası ile kahvehanede kumar oynarken yakalanan 108 kişiye, 196 bin 452 lira para cezası uygulandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bornova ilçesinde Laka Mahallesindeki bir dernek binası ile Eğridere Mahallesinde İ.A'nın işlettiği kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda tombala oynayan 108 kişi yakalandı, malzemelere el kondu.
Kumar oynayan 108 kişiye 196 bin 452 lira idari para cezası uygulandı.
Dernek başkanı A.K. ve işletme sahibi İ.A. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
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