New York Times'tan yapılan açıklamada oyunun ne kadara alındığını belirtilmezken, Wordle'ın halihazırdaki ve yeni katılacak oyuncular için ücretsiz olacağı, oynanışında da herhangi bir değişiklik yapılmayacağı aktarıldı.

Wordle oyunu, yazılım mühendisi Josh Wardle tarafından yapılmıştı.

1 Kasım'da sadece 90 kişi tarafından oynanan oyun, insanların puanlarını sosyal medyada paylaşmasıyla popüler olmuş ve 2 ay içinde 300 binden fazla kullanıcıya ulaşmıştı.

Wordle nasıl oynanır?

Belirlenen 5 harfli kelimenin bulunmasına dayalı oyunda, oyuncunun doğru yerleştirdiği harfin kutucuğu yeşil renge dönüyor.

Harf kutucuğu sarıya dönerse bu, o harfin kelimede bulunduğunu ancak oyuncu tarafından yanlış yerde konumlandırıldığını gösteriyor.

Griye dönen kutucuk ise, o harfin kelimede bulunmadığını belirtiyor.