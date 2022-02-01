Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki trafik ihlallerini en aza indirip yaralamalı ve ölümlü kazaların önüne geçmek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlanmak için ilçenin farklı noktalarında bulunan Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarıyla trafik denetimleri yapıyor.

Kırmızı ışıkta geçme, emniyet kemeri kullanmama, yayalara yol vermeme, kasksız motosiklet kullanma ve seyir halinde cep telefonu kullanma gibi ihlallere yönelik gerçekleştirilen uygulamada trafik ekipleri araçların plakalarına cezai işlem uyguladı.

İlçede trafik güvenliğinin devamlılığının sağlanması amacıyla yapılan denetimler sıklaştırılacak.