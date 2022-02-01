Google, özel günler ve önemli kişiler için doodle hazırlıyor. Şirket, bugün Sabira Aydemir’in 112. yaş gününe özel doodle yayınladı.

1937 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezuniyeti sonrasında Ankara Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü’nde bakteriyoloji dalında asistan olarak çalıştı. 5 yıl asistanlık yaptıktan sonra Bakteriyoloji uzmanı ünvanına sahip oldu.

Bakteriyolog Veteriner hekim olarak İstanbul Pendik Bakteriyoloji ve Araştırma Enstitüsü’nde çalıştı. Daha sonra iş hayatına Ankara Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’nde devam eden Aydemir, gönüllü olarak tayin istedi. İngilizce ve Almanca bilen Aydemir, 1991 yılında hayatını kaybetti.

Sabire Aydemir’e verilen ödüller:

1984’te Kadınların seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 50. yılı nedeniyle TBMM’nin layık gördüğü “İlk Kadın Veteriner Hekim” olarak ödül ve plaket

30 Nisan 2016’da Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından yapılan değerlendirme sonucu Veteriner Hekimlik Mesleğine yapmış olduğu üstün hizmetlerden ve bu meslekte ilk kadın Veteriner Hekim ödülü

2016’da TVHB Onur Ödülü