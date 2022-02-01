Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Ulucak-Karasuluk kavşakları 0-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-İstanbul istikametlerinde sırasıyla sağ ve sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerinde hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları sebebiyle her iki yönde sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Ankara-Çankırı yolunun 15-17, Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerinde (Havza Tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Samsun-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 47. kilometresinde yol çökmesi sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 37-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 63. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşıma Ereğli istikametinde tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Mekece-Bilecik-Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Piraziz-Giresun-Espiye yolunun 44. kilometresindeki Geçilmez Tüneli'nde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bugün 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.