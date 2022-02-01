Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 09:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van ve bölge illeri için çığ uyarısı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van ve çevre illeri için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ buzlanma ve don uyarısında bulundu.
Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Çığ riskine karşı uyarı yapıldı
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 4, Hakkari'de 1, Bitlis'te sıfır ve Muş'ta 2 derece olması bekleniyor.
Bölgede, buzlanma, don, sis ve pus ile eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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