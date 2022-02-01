Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
JAK timleri Abalı Kayak Merkezi'nde görev alacak
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi'nin güvenliğini, Jandarma Arama Kurtarma timleri sağlayacak.
Yerli ve yabancı turistlerin, huzurlu ve güvenli tatil yapabilmesi amacıyla Abalı Kayak Merkezi'nde Jandarma Arama Kurtarma timleri (JAK) timleri görevlendirildi.
Önleyici kolluk devriyeleri icra eden JAK timleri, yaşanabilecek olumsuz durumlara anında müdahale edecek.
JAK timleri, 24 saat Abalı Kayak Merkezi'nde görev yapacak.
Etiketler: Kar Yağışı Van
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