Ankara barajlarını doluluk oranlarına ait veriler Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından sağlanıyor. ASKİ verilerine göre 1 Şubat 2022 tarihinde Ankara’daki barajlarının aktif doluluk oranı yüzde 7.75 oldu.

Bir barajın maksimum ve minimum işletme seviyeleri arasındaki hacimin yüzdesidir. Aktif doluluk hesaplaması şu şekildedir:

Formül: Aktif Doluluk= [ ( İlgili Tarihteki Seviyeye Karşılık Gelen Hacim - Minimum Hacim)/ ( Maksimum Hacim - Minimum Hacim)] x 100 = Yüzdelik oranı verir