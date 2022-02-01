Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 11:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'nın su durumu... Ankara baraj doluluk oranları yüzde kaç?
Ankara'nın su durumu nasıl? Barajlarda doluluk oranı yüzde kaç?
Ankara barajlarını doluluk oranlarına ait veriler Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından sağlanıyor. ASKİ verilerine göre 1 Şubat 2022 tarihinde Ankara’daki barajlarının aktif doluluk oranı yüzde 7.75 oldu.
Bir barajın maksimum ve minimum işletme seviyeleri arasındaki hacimin yüzdesidir. Aktif doluluk hesaplaması şu şekildedir:
Formül: Aktif Doluluk= [ ( İlgili Tarihteki Seviyeye Karşılık Gelen Hacim - Minimum Hacim)/ ( Maksimum Hacim - Minimum Hacim)] x 100 = Yüzdelik oranı verir
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