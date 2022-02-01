Bayburt’ta dondurucu soğuklar etkisini gösteriyor. Gündüz saatlerinde eksi 10 ila 15 derece arasında değişen sıcaklık, gece saatlerinde eksi 25 dereceye ulaşıyor.

Sazan ve kefal olmak üzere birkaç balık türünün ev sahibi Çoruh Nehri de buz tuttu.

Donan Çoruh Nehri’nde ki balıkları ve yaban ördeklerini unutmayan vatandaşlar, elinde ekmeğiyle kordon boyunca nehirdeki hayvanları besledi.

Karla mücadele ekipleri aralıksız çalışıyor

Öte yandan karla mücadele ekipleri, aralıklı olarak devam eden kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde tuzlama çalışması yürütüyor.

Yüksek kesimler ve köy yollarında ise karla mücadele çalışması yürüten Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı köy yollarını açarak ulaşımda yaşanacak sorunların önüne geçiyor.

Bayburt İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre kentte kapalı köy yolu bulunmuyor.

