Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 16:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ'ın Baskil ilçesinde kar yağışı etkili oldu
Elazığ'ın Baskil ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından mart ayının son günlerinde Elazığ'ın Baskil ilçesinde ve köylerinde kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışı sonrası doğa beyaz örtüyle kaplandı. Bazı bölgelerde bastıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Etiketler: Elazığ
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