Ordu'da, dün gece yüksek kesimlerde ve yaylalarda başlayan kar yağışı sonucu 530 metre rakımlı Boztepe beyaza büründü.

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Boztepe'de vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirirken, bazı vatandaşlar kartopu oynadı. Boztepe'de vatandaşlar geç yağan karın keyfini çıkardı.

"Her zaman Mart ayında kar göremiyoruz"

Boztepe'ye çıkan vatandaşlardan Tekin Bahtiyar, Mart ayının son günlerinde böyle kar yağışının her zaman görülmediğini belirterek, güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Sabah erken saatlerde buraya geldiğini ifade eden Bahtiyar, insanlara, kar yağışı sonrasında Boztepe'ye çıkmalarını tavsiye etti.





"4 mevsimi yaşıyor gibiyiz"

Deprem nedeniyle Malatya’dan Ordu’ya gelen ve Boztepe’ye çıkan Gonca İnaçıl, "Kar yağışını görünce buraya çıkmak istedik. Burası çok güzel. Bir günde 4 mevsim gibi; kar, yeşil, deniz ve güneş hepsi iç içe. Biraz da moral olsun diye gelmek istedik. Geldiğimize değdi ve çok güzel" ifadelerine yer verdi.

Ailesi ile birlikte kar yağışı sonrası Boztepe’ye çıkan 8 yaşındaki Aras Güçlü, "Karla oynamak için buraya çıktık. Kardan adam yapıp kartopu oynadık. Bugün burası eğlenceli ama soğuk" dedi.

Ümit Sarıkaya isimli vatandaş arkadaşları ile birlikte, kar yağışı sonrası ayrı bir güzelliğe sahip olan Boztepe’ye çıktıklarını belirterek, herkesin gelmesi gerektiğini söyledi.

"Bu güzelliği yaşamak bir başka güzel"

Birinci sınıf emniyet müdürlüğünden 7 yıl önce emekli olduktan sonra memleketi Ordu’da yaşayan Ahmet Aydın, kar yağışı sonrası Boztepe’de karın keyfini çıkarmak istediğini söyledi. Boztepe’den Ordu manzarasının çok güzel olduğunu kaydeden Aydın, "30 Mart tarihinde kar olması bir başka güzel. Ben de bu güzelliği yaşamak için burada bulunuyorum" şeklinde konuştu.