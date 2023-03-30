Mart ayının son günleri olmasına rağmen yoğun kış şartlarının etkisi altında kalan Rize’nin yüksek kesimleri yeniden beyaza büründü.

Balı ile şöhreti sınır ötesine taşan Anzer Yaylası ve dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda da dün başlayan kar yağışı aralıksız devam etti. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası’nda kar kalınlığı an itibariyle 40 santimetrenin üzerine çıktı.