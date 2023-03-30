Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz'de kar uyarısı yapmasının ardından Zonguldak'ta dün akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.



Yağış gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yüksek kesimlerde kalınlığı 10 santimetreyi bulan kar sebebiyle Zonguldak-Ereğli karayolu zaman zaman uzun araçlara kapatıldı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Karla birlikte sis de etkisini gösterince sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 15 metreye kadar düştüğü Zonguldak-Ereğli karayolunda ekipler aralıklarla çalışmalarını sürdürdü.





Yağan karın oluşturduğu kartpostallık manzara ise dron ile havadan görüntülendi. Öte yandan kapalı köy yolunun bulunmadığı bildirildi.