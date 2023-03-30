Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 14:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Erzurum’da kar yağışı çevreyi beyaza bürüdü
Erzurum’da dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Vatandaşlar ise sabah gözlerini beyaz örtüye açtı.
Kent genelinde dün akşam saatlerinde yağmaya başlayan kar, Erzurum’u beyaza bürüdü.
Sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam eden kar yağışı, Erzurumlu vatandaşları beyaz örtüyle karşıladı. Mart ayının son günlerinde kendisini gösteren kar yine, "Mart kapıdan baktırdı" sözlerini yaşattı. Öte yandan, bazı vatandaşlar ise güneşli günlerin gelmesini beklediklerini ifade ederken, sabah gözlerini karlı güne açtıklarını söyledi.
Etiketler: Erzurum
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