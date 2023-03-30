Doğu Anadolu Bölgesinin birçok noktasında başlayan kar, Bingöl’ün Karlıova ilçesinde de etkili oldu.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar sürdü. Ramazan ayında yeni güne karla uyanan ilçe sakinleri, kentin tamamen beyaza büründüğünü gördü. İlçedeki esnaf iş yerinin, sürücüler de araçlarının üstündeki karı temizledi. Kar kalınlığı birkaç santimi bulurken, yüksek rakımlı diğer ilçelerde de kar yağışı olduğu öğrenildi. Bu yıl bahar aylarının erken geldiğini ve ona göre bir hazırlık yaptıklarını belirten ilçe sakinlerinden Atilla Saraçoğlu, “Bahara hazırlanmıştık ama sabah kalktığımızda karla uyandık. Geçen senelerde, bu tarihlerde daha fazla kar vardı ama bu sene daha erken geldiği için bahar ona göre biz de hazırlık yapmıştık. Kar da Allah’tan gelen bir rahmettir'' dedi.