Dün gece yağmurla birlikte hava sıcaklığının düştüğü Niksar'ın yüksek kesimleri yerini kar yağışına bıraktı.



Kar nedeniyle 1350 rakımda bulunan Çamiçi Yaylası Mart ayında beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Yaylada yaşayan Hayati Ergürbüz adlı vatandaş Mart aynın sonu Nisan başı kar yağmasına hem şaşırdığını hemde mutlu olduklarını belirterek, “Bahar havalarından sonra gelen soğuk ve yağışlı hava dün gece itibariyle önce yağmur sonra kar olarak yağmaya başladı. Yayla merkezde kar kalınlığı yaklaşık 8 ila 10 santimetre civarına ulaştı. Ortaya güzel manzaralar çıktı, şu anda yağmaya devam ediyor” dedi.