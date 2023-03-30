Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Manisa'nın Salihli ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Salim A. yönetimindeki otomobil, Gölmarmara-Salihli kara yolu Gördes Kavşağı yakınında, D.Ç. idaresindeki tırla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
İki çocuk babası Salim A.'un, Salihli Devlet Hastanesi personeli olduğu öğrenildi.
Etiketler: Manisa
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