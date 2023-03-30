Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 48 kaçak cep telefonu ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Van'da 48 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda kaçak yollardan sokulan cep telefonlarının il merkezine getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda, önceden tespit edilen araçta arama yapan ekipler, faturasız 48 cep telefonu ele geçirdi.
Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Van
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