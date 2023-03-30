Proje çerçevesinde hayvancılığa sağlanan desteğin yanında meyve yetiştiricilerine de destek veriliyor.



Edremit Tarım ve Orman Müdürlüğünün önünde kentteki yetiştiricilere yaklaşık 8 farklı türden toplam 31 bin meyve fidanının dağıtımı yapıldı. Dağıtım programına Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, İlçe Belediye Başkanı İsmail Say, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş ile çok sayıda yetiştirici katıldı.



“Yeşil bir Edremit’i hep birlikte oluşturacağız”



Programda bir konuşma yapan Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, tarım ve hayvancılık üzerine birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Tarımdaki desteklerin devam ettiğini ifade eden Kaymakam Erdem, “Sonbahar aylarındaki buğday ve arpa destekleri, bir hafta önce başlatmış olduğumuz korunga ve yonca desteği, bugün de valimizin talimatlarıyla meyve fidanlarının dağıtımını yapacağız. Edremit ilçemizde yaklaşık 31 bin adet meyve fidanı dağıtacağız. En kısa sürede yeşil bir Edremit’i hep birlikte oluşturacağız” dedi.



Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise yaklaşık 4 yıldır sebze fidesiyle tarım belediyeciliği konusunda çalışmalarını devam ettirdiklerini belirterek, “Belediye olarak bayram ertesi tarımla ilgilenen çiftçilerimizi bu noktada destekleyeceğiz. Yine bugün yaklaşık 8 çeşit meyve fidanını vatandaşlarımıza dağıtacağız. İnşallah meyvelerini hep beraber yemek nasip olur, hayırlı olsun” diye konuştu.



“Toplamda 190 bin meyve fidanı dağıtacağız”



Hayata geçirilen projeler sayesinde tarımın daha da yaygınlaştığını dile getiren Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş da, “Bugün burada 31 bin civarında meyve fidanı dağımı gerçekleştirdik. Toplamda 190 bin meyve fidanı dağıtacağız. Projelerimiz devam ediyor. Daha önce dağıtımını yaptığımız tohumlarımız da yeşermektedir. Projeye katkı sunan başta Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı olmak üzere herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.