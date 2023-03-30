Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 14:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Balıkesir Sındırgı’da kar yağışı etkili oldu
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gün içinde başlayan kar yağışı Ulus dağı başta olmak üzere, yüksek rakımlı mahalleleri beyaza bürüdü.
Mart sonu olmasına rağmen kar yağışının olması vatandaşı sevindirse de çiçek açan ağaçlar için tedirgin etti.
Yaylabayır, Yüreğil, Işıklar, Gölcük, Derecikören, Kertil, Şahinkaya, gibi yüksek rakımlı mahalleler bahar ayında karla buluştu.
Etiketler: Balıkesir
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