Mart sonu olmasına rağmen kar yağışının olması vatandaşı sevindirse de çiçek açan ağaçlar için tedirgin etti.

Yaylabayır, Yüreğil, Işıklar, Gölcük, Derecikören, Kertil, Şahinkaya, gibi yüksek rakımlı mahalleler bahar ayında karla buluştu.